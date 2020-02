OM : La décla choc de Sanson sur Rudi Garcia

Dans : OM.

Depuis le début de la saison, André Villas-Boas est parvenu à relancer de nombreux joueurs en perte de vitesse à l’Olympique de Marseille.

Certains joueurs sur le déclin tels que Dimitri Payet ou Steve Mandanda ont par exemple retrouvé leur meilleur niveau. La situation est différente pour Morgan Sanson, joueur important de Rudi Garcia à Marseille durant un an et demi, mais qui n’était plus un titulaire lors de l’ultime saison de l’actuel entraîneur de l’Olympique Lyonnais. En perte de confiance, Morgan Sanson montrait alors un niveau très décevant, bien loin de celui affiché cette saison, où il est l’un des hommes forts d’André Villas-Boas. Dans une interview accordée au Parisien, la première recrue de l’ère Frank McCourt a avoué sans détour que l’an passé, la majorité du groupe olympien avait totalement lâché Rudi Garcia.

« L’arrivée du coach (ndlr : André Villas-Boas) a changé beaucoup de choses, ça m’a donné beaucoup plus de liberté et de confiance. Je suis reparti sur des bases saines. La saison écoulée, il y a pu avoir avec lui une perte de confiance. Consciente ou pas. Il m’est arrivé parfois d’être bon à l’entraînement et de ne pas jouer ensuite le week-end. Après, je ne vais pas ressasser le passé. Il y a eu une cassure et ça a influé sur les performances collectives » a indiqué Morgan Sanson avant que le journal francilien ne lui demande si le groupe avait lâché Rudi Garcia. « Oui » a répondu le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, très franc et dont la déclaration risque de faire du bruit à Marseille mais également à Lyon, le nouveau club de Rudi Garcia. Des déclarations honnêtes de la part du milieu de terrain phocéen, de retour dans le groupe d’André Villas-Boas pour le déplacement à Bordeaux après avoir manqué la réception de Strasbourg en Coupe de France en raison d’une suspension.