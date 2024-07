OM ‍: La décision radicale de Longoria, ça va être la folie au mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Olympique de Marseille a encore de grands plans pour les semaines de mercato à venir, et le prouve avec la décision de se séparer d'un joueur qui prend de la place et pourrait freiner l'arrivée de recrues d'ampleur.

Pour un club absent des coupes d’Europe et soumis à des restrictions budgétaires par son propriétaire, l’Olympique de Marseille se porte plutôt bien lors de ce mercato. Depuis l’annonce de l’arrivée de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria y va gaiment sur chaque dossier et n’hésite pas à surpasser des grosses écuries européennes pour recruter, comme ce fut le cas dans le dossier Mason Greenwood. Et que dire de la venue de Pierre-Emile Hobjberg, un milieu de terrain confirmé de Premier League qui va apporter son expérience et sa puissance pour aider l’OM à revenir à un niveau digne de son rang.

Murillo viré pour des recrues majeures

Le club phocéen renforce donc son effectif, et c’est encore loin d’être fini. De nombreuses rumeurs occupent encore l’espace médiatique notamment en ce qui concerne l’attaque ou des joueurs comme Alexis Sanchez, Hwang Hee-Chan et Eddie Nketiah. Il va bien falloir compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang pour l’Arabie Saoudite, et Pablo Longoria ne compte pas vraiment faire venir qu’un seul joueur devant. La preuve, L’Equipe révèle que l’OM envisage d’éjecter de son effectif Amir Murillo. Les dirigeants phocéens n’ont rien à reprocher à l’international panaméen, mais ce dernier occupe une place de joueur hors-communauté, et il n’y en a que quatre de disponibles. Luis Henrique et Mason Greenwood en prennent une chacun, et des joueurs comme Sanchez et Hwang rempliraient ainsi le quota.

Amir Murillo a ainsi vu ses agents être sollicités pour lui trouver rapidement une porte de sortie, quitte à laisser l’OM sans véritable latéral droit avec le départ de Jonathan Clauss vers Nice qui est désormais bien lancé. Pol Lirola risque d’effectuer la préparation à ce poste, en alternance avec Bamo Meité, qui est jugé capable d’occuper ce poste. Cette décision démontre en tout cas que Marseille va encore frapper fort à plusieurs reprises lors de ce mercato qui va encore durer pour plus d’un mois.