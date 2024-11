OM ‍: La décision choc de De Zerbi

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'est pas un exemple de régularité cette saison, surtout à domicile. Roberto De Zerbi pourrait décider de faire appel à Enzo Sternal après la trêve internationale pour donner un coup de fouet à son secteur offensif.

Roberto De Zerbi va devoir faire le point en cette période de trêve internationale pour changer certaines choses à l'OM. Car si Marseille est bien dans le wagon de tête en Ligue 1, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances, surtout au Stade Vélodrome. Vendredi soir, les Phocéens ont été balayés par Auxerre. Et forcément, ça pose problème sur la Canebière. Si l'Olympique de Marseille devrait se montrer actif l'hiver prochain lors du marché des transferts pour se renforcer, il faudra trouver des solutions avant. Et De Zerbi va très probablement chercher chez les jeunes pour s'aider un peu.

De Zerbi prêt à donner une belle chance à Sternal à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Enzo Sternal (@enzo.sternal)

Selon les informations de LiveFoot, l'italien va en effet faire appel dans les prochaines semaines au jeune Marseillais Enzo Sternal. Le joueur formé à l'OM attend d'avoir sa chance en équipe première et a déjà été sélectionné dans le groupe par De Zerbi en début de saison. Ses bonnes prestations avec les jeunes, couplées à une bonne dynamique physique, vont être récompensées. De quoi assurément lui faire plaisir, tout comme aux fans et observateurs de l'Olympique de Marseille, qui souhaitent voir plus de jeunes Marseillais être introduits dans l'équipe première. Au sortir de la trêve internationale, les pensionnaires du Vélodrome ne manqueront pas de matchs, avec Lens, Monaco, l'ASSE et Lille pour terminer l'année 2024. Enzo Sternal pourrait dynamiter quelque peu l'attaque phocéenne et apporter son envie de bien faire. Pas à mettre de côté pour Roberto De Zerbi, qui cherche des joueurs motivés pour respecter ses idées de jeu.