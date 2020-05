OM : La confirmation tombe, McCourt négocie la vente du club !

Dans : OM.

Depuis plusieurs jours, la rumeur d’une vente de l’Olympique de Marseille à un homme d’affaires saoudien prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux.

Tout est parti d’une brève sur un site italien dont la fiabilité est une énigme. Mais voilà que ce week-end, l’information a été reprise en masse par les plus grands médias européens. Samedi, c’est le journal madrilène AS qui évoquait la possible vente de l’Olympique de Marseille à Al-Walid Bin Talal. Et ce dimanche, voilà que le journaliste italien Marco Conterio remet une pièce dans la machine. Pour l’insider de Tutto Mercato Web, des négociations sont bien en cours entre Frank McCourt et le richissime homme d’affaires saoudien pour une vente de l’Olympique de Marseille. Un élément pourrait toutefois bloquer la transaction : l’Orange Vélodrome, que Bin-Talal souhaite également acheter mais qui n’est pas la propriété de Frank McCourt.

« La négociation du rachat de l’OM par Al-Walid Bin Talal se poursuit. Négociations aux alentours de 250 ME, mais rien n’est acté au sujet du prix. L’objectif de l’homme d’affaires saoudien est d’être également le propriétaire du Stade Vélodrome » a expliqué ce journaliste, assez peu connu en France il faut bien le dire. Et comme si les supporters de l’OM avaient besoin de ça pour s’enflammer, Simone Rovera s’est montré très élogieux envers son confrère de Tutto Mercato Web, ce qui donne bien évidemment du poids et de la crédibilité à l’information. « Vous êtes beaucoup à me poser la même question... Je peux vous dire que je connais très bien @marcoconterio et il est un excellent journaliste. S’il écrit ça, il a sûrement travaillé sur ses informations ». Il n’en fallait pas plus pour que les supporters de l’OM croient fort en un rachat du club même si pour l’heure, l’information n’a trouvé aucune confirmation dans un média français…