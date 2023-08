OM ‍: La concurrence fait rage, ce flop va rapporter gros

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Absent lors du voyage de l’OM à en Grèce pour défier le Panathinaïkos mercredi soir, Ruslan Malinovskyi est plus que jamais sur le départ. Le Torino et le Besiktas s’arrachent l’international ukrainien de 30 ans.

Six mois seulement après son transfert à l’Olympique de Marseille en provenance de l’Atalanta Bergame pour moins de 10 millions d’euros, Ruslan Malinovskyi est déjà sur le départ. Réclamé par Igor Tudor, l’international ukrainien ne s’est jamais imposé sous la houlette du technicien croate et n’entre pas non plus dans les plans de Marcelino. La décision a été prise de s’en séparer d’autant qu’il jouit encore d’une belle cote sur le marché des transferts.

Besiktas are insisting for Ruslan Malinovskyi with both Olympique Marseille and player side. Turkish club now offering important contract but no green light from the midfielder 🇺🇦



Understand Malinovskyi's priority remains Italy or England, Torino are pushing. Race is open. pic.twitter.com/2gxCYrKVeX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023

Le Torino et le Besiktas Istanbul sont très intéressés par la perspective de récupérer le milieu offensif de 30 ans. Selon le journaliste Fabrizio Romano, la bataille fait rage entre ces deux clubs… ce qui pourrait permettre à Pablo Longoria de faire monter les enchères et d’en tirer le meilleur prix possible. « Besiktas insiste pour Ruslan Malinovskyi auprès de l’OM et des représentants du joueur. Le club turc propose désormais un contrat important mais pour l’instant, Malinovskyi n'a pas donné son feu vert. Pour l’instant, la priorité du joueur est de revenir en Italie ou de signer en Angleterre. Le Torino pousse, la course est ouverte » a publié le spécialiste du mercato sur son compte Twitter.

Malinovskyi donne sa priorité au Torino, mais...

Du côté de la presse italienne et notamment de la Stampa, on explique que le Torino s’active pour tenter de boucler la venue de Ruslan Malinovskyi avant la fin de la semaine. Le club turinois propose un prêt payant estimé à 1 million d’euro et une option d’achat à 9 millions d’euros. Intransigeant sur le prix du joueur, Pablo Longoria demande au total 11 millions d’euros et réclame donc un effort supplémentaire aux dirigeants du Torino. Le média transalpin ajoute par ailleurs que Besiktas est prêt à payer plus cher et a déjà trouvé un accord avec l’OM… mais pas avec l’Ukrainien. Les discussions vont donc se poursuivre mais qu’on se le dise, le départ de Ruslan Malinovskyi n’est plus qu’une question de jours pour Marseille, ce qui va libérer de la masse salariale et de la place dans l’effectif pour recruter un joueur offensif supplémentaire.