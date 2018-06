OM : Eyraud tente un pari osé à 5ME au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Titulaire avec la Tunisie lors du naufrage contre la Belgique samedi, Saif-Eddine Khaoui appartient toujours à l’OM puisque son contrat dans la cité phocéenne court jusqu’en juin 2021. Mais son avenir semble très incertain. Et pour cause, l’homme aux 22 matchs avec Troyes la saison dernière ne semble pas vraiment entrer dans les plans de Rudi Garcia, déjà bien armé au poste de n°10 (Cabella, Payet, Sanson). Ainsi selon Le Phocéen, l’état-major olympien pourrait réclamer entre 5 et 8ME pour l’international tunisien.

En vendant l’ancien milieu de Tours, recruté il y a deux ans pour seulement 1ME, l’OM ferait assurément une belle affaire. Mais d’autres options existent, comme celle de le prêter une saison supplémentaire en Ligue 1 avec l’espoir qu’il brille enfin pour partir contre un chèque encore plus conséquent dans un an. Enfin, selon le site spécialisé sur l’OM, il n’est pas totalement impossible que Saif-Eddine Khaoui reste une saison à Marseille. Une chose est sûre, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud feront le nécessaire pour tenter de lui trouver une porte de sortie…