OM : La blague du jour, Njie estime qu’il surclasse Mbappé…

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Sacré champion du monde et nommé meilleur jeune de la compétition, Kylian Mbappé a impressionné tous les observateurs.

L’attaquant de l’équipe de France a même reçu des éloges de la part de légendes comme Pelé et Diego Maradona, pas rancunier envers celui qui a martyrisé l’Argentine (4-3) en huitièmes de finale. Face à l’Albiceleste, le Parisien a inscrit un doublé et provoqué un penalty après un incroyable sprint flashé à 37 km/h ! Mais il en faudra plus pour bluffer Clinton Njie. Connu pour sa vitesse et surtout sa maladresse, le joueur de l’Olympique de Marseille s'est comparé à Mbappé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Camerounais ne doute pas de ses qualités.

« Il court vite Mbappé, mais je pense que je peux le battre », a répondu l’ancien Lyonnais, interrogé par le Phocéen sur un éventuel 100 mètres contre l’international français. Bon, à la limite, pourquoi pas ? Sauf que Njie est allé plus loin ensuite. « Il a d'autres qualités qu'on connaît tous avec son immense talent. Mais il y a d'autres aspects dans le jeu où je suis un peu en avance », a osé le Marseillais, qui n’a évidemment pas précisé son analyse. On aurait pourtant aimé en savoir plus...