Vente OM : McCourt lâche 80 millions d'euros pour tuer la rumeur

Par Claude Dautel

Le propriétaire de l'Olympique de Marseille a remis la main au portefeuille pour permettre de passer un été tranquille. Frank McCourt n'est visiblement pas décidé à vendre.

Cette semaine, RMC et L’Equipe ont relancé les rumeurs sur l’intérêt de différents investisseurs pour acheter l’Olympique de Marseille à Frank McCourt, et cela alors que le propriétaire américain a toujours fait savoir que tout cela était une tentative de perturber l’OM, qui sort d’une belle saison en Ligue 1 et a un ticket en or pour la Ligue des champions. Et afin de démontrer son désir de conserver le club phocéen, l’homme d’affaires a accepté de faire de nouveaux efforts financiers conséquents. Ce jeudi, le quotidien sportif précise que pour permettre à Pablo Longoria de faire un mercato tranquille sans la menace de la DNCG, Frank McCourt a accepté de remettre 80 millions d’euros dans les caisses. Cela s’est passé en deux temps, puisqu’il a d’abord renoncé à une créance de 60 millions d’euros qu’il pouvait se faire rembourser, et a ensuite injecté directement 20 millions d’euros le mois dernier avant le passage devant le gendarme financier du football.

McCourt ne veut ni vendre, ni trouver un investisseur

Même si certains supporters rêvent de voir un magnat saoudien mettre des centaines de millions d’euros dans les caisses marseillaises, Frank McCourt n’est pas à la veille de lâcher le club et un de ses proches l’a répété dans les colonnes du média. « L'été dernier, il avait dit qu'il ne ferait plus vraiment d'efforts. Et pourtant, il continue ! Ces 20 millions d’euros de juin sont un nouvel effort pour éviter un encadrement de la masse salariale par la DNCG. Entre l'apport de liquidités de CVC, les aides de l'État et la manne de la prochaine Ligue des champions, il était quand même un peu surpris de devoir encore mettre la main à la poche », explique cette source. Pour Frank McCourt, l’heure de la vente n’est pas arrivée, pas plus que celle de la venue d’un richissime actionnaire à ses côtés, ce qui balaie toutes les rumeurs des dernières années.

Le magnat américain est persuadé que l’OM est une valeur sûre et que les faits finiront par lui donner raison. Du côté de la Ligue de Football Professionnel, si on affirme avoir eu des demandes d'investisseurs pour la plupart des clubs de Ligue 1, il n'y en a aucune concernant l'Olympique de Marseille ces derniers mois. Pablo Longoria, qui bénéficie d'une confiance absolue de Frank McCourt, peut travailler tranquillement sur le marché des transferts, il n'y a aucune révolution à prévoir dans les prochaines semaines du côté du Vieux-Port. Pas certain que cela soit du goût de l'ensemble des supporters au Vélodrome, mais le propriétaire de l'OM veut démontrer que le club n'est pas qu'un jouet pour lui.