OM : L'OM prêt à un monstrueux dégraissage au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Si ce sont surtout les signatures qui intéressent les supporters de l'Olympique de Marseille, les éventuels renforts n'arriveront en janvier que si l'OM fait un peu de place dans son vestiaire. Et cela tombe bien, ce lundi, le quotidien La Provence dresse la liste des joueurs qui partiront très certainement, et ceux qui pourraient éventuellement filer si une belle opportunité se présentait. Quatre à sept joueurs sont susceptibles de quitter l'Olympique de Marseille sous forme de transfert ou de prêt.

« Il serait en effet préférable, sur le plan sportif mais aussi sur le plan humain, car ils le méritent, que Rod Fanni et Henri Bedimo trouvent un autre club et redeviennent joueurs à part entière. Même réflexion pour Gaël Andonian, dont le coût mensuel est bien moins élevé pour l’OM, mais qui perd du temps. Et Doria, s’il est réapparu à la 86e minute d’OM-Caen, doit lui aussi trouver un autre point de chute, estime le quotidien régional, qui allonge tout de même la liste des départs possibles durant ce mois de janvier. D’autres opportunités peuvent se faire jour, comme l’intérêt soudain d’une écurie pour un Olympien dont le départ n’est pas prévu (...) On peut penser à Clinton Njie, à Grégory Sertic, néanmoins longtemps blessé comme à Kostas Mitroglou, même si Andoni Zubizarreta affirmait encore il y a quelques jours dans nos colonnes qu’il ne partirait pas en janvier. »