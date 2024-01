OM ‍: Longoria tend de nouveau la main à Marcelino

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Desservi par le changement de système, Ismaïla Sarr a perdu sa place de titulaire à l’Olympique de Marseille. L’ailier sénégalais, actuellement à la CAN, pourrait obtenir un bon de sortie et rebondir à Villarreal, sous les ordres de Marcelino.

A l’Olympique de Marseille, la signature d’un deuxième latéral gauche n’est pas le seul dossier en cours. D’autres départs importants, comme celui du Brésilien Renan Lodi à Al-Hilal, ne sont pas à exclure d’ici la fin du mercato hivernal. On pense notamment au renfort estival Ismaïla Sarr qui a perdu sa place de titulaire à cause du passage en 3-5-2. Sa situation n’a pas échappé à Marcelino, l’ancien coach marseillais qui aimerait relancer l’ailier à Villarreal. Et qui peut compter sur l’accord de son ami Pablo Longoria.

Porte ouverte pour Ismaïla Sarr

« Un intérêt de Villarreal pour Ismaïla Sarr ? Il n'y a pas d'offre officielle, a d’abord indiqué le président de l’OM. Il y a beaucoup de rumeurs et, on peut dire, beaucoup de conversations informelles sans rien de concret pour le moment. La situation d'Ismaïla Sarr, c'est un joueur qui a des qualités importantes dans cette équipe. Je crois que c'est l'un des joueurs les plus pénalisés en ce moment après le changement de système en 3-5-2, spécialement pour ses conditions de pur ailier. »

« Je crois que c'est une situation qui doit être étudiée en concertation avec le joueur à partir du moment où il y a des possibilités, spécialement parce que je considère que le plan initial avec Ismaïla Sarr, et le système de jeu avec lequel on avait planifié la saison de Marcelino avec le 4-2-3-1 ou le 4-4-2, c'était quelque chose de différent, a reconnu le dirigeant espagnol. Ça change sa participation et sa position sur le terrain en ce moment. »

➡️Le dossier Ismaila Sarr est bien ouvert.



➡️ Rappel qu'en plus de Villarreal il y a des clubs 🇩🇪🇸🇦 sur lui.



➡️ A 10M + bonus, l'OM poussera pour le départ du sénégalais.#TeamOM #MercatOM https://t.co/9tka6Z3WGT — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) January 25, 2024

« Nous sommes ouverts à la conversation avec le joueur. Mais on est très contents du niveau d'Ismaïla Sarr. On croit en son potentiel, en ses caractéristiques. Mais c'est vrai que les circonstances d'aujourd'hui ne sont pas celles dans lesquelles il avait été recruté. D'un autre côté, c'est aussi vrai que l'on doit donner à Gennaro Gattuso la possibilité de jouer dans différents systèmes », a nuancé Pablo Longoria, qui tiendra compte de l’avis de l’international sénégalais à son retour de la CAN.