OM : L'OM n'est plus suspendu, mais perd 1 million de followers

Dans : OM, Ligue 1.

Ce mercredi matin, le compte officiel de l'OM sur Twitter a disparu d'un seul coup, le réseau social l'ayant suspendu. Mais, quelques heures plus tard, l'Olympique de Marseille a fait son grand retour, préférant prendre tout cela avec humour, tout en expliquant que cette sanction prise par Twitter était justifiée par des soucis de droits d'auteur qui dataient de l'an dernier et pas de l'utilisation d'un gif vidéo d'OM-Nantes comme cela avait été suggéré. Même si le club phocéen plaisante de tout cela, il a quand même perdu plus d'un million de followers suite à cette suspension.