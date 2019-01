OM : L'OM déteste la VAR, mais la VAR aime bien l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Ces dernières semaines, un sentiment d’injustice règne dans les rangs marseillais, surtout lorsque l’assistance vidéo à l’arbitrage est évoquée.

En effet, l’équipe de Rudi Garcia s’est vu refuser un but de Nemanja Radonjic contre le LOSC, avant de concéder un penalty face aux mêmes Nordistes et de voir Florian Thauvin très sévèrement expulsé. Des décisions qui ne font pas l'unanimité, malgré la VAR... Et pourtant, quand on fait les comptes, cette nouvelle technologique a surtout aidé l’OM. En effet, La Provence dévoile que sur 13 recours à la VAR durant les matchs du club phocéen cette saison en L1, 7 décisions ont tourné en faveur de l’OM…

« Les Olympiens avaient pourtant vécu un premier couac hallucinant à Nîmes, mi-août : Valère Germain aurait dû bénéficier d’un penalty mais, en raison d’un dysfonctionnement de l’oreillette de M. Bastien, l’officiel du match, rien ne fut signalé. Ce n’était rien à côté de la réception du P$G (Ndlr : il y a bien un dollar entre le P et le G) : Mitroglou avait réussi à égaliser avant que l’arbitre n’annule le but pour une faute (inexistante) de Strootman sur Marquinhos. Et sans avoir recours à la VAR » rappelle le journal, pas loin de crier au complot contre l'OM même avec cette nouvelle donne. Une opinion probablement validée par Rudi Garcia...