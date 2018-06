OM : L'OM cible un joueur de Manchester City en défense !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Avec la grave blessure de Rolando (qui n’a pas encore prolongé), l’OM a fait du recrutement d’un défenseur central sa priorité au mercato.

Ainsi, les dirigeants phocéens explorent plusieurs pistes ces dernières semaines. Le club olympien s’est notamment mis à rêver d’un gros coup avec Kostas Manolas (Rome) ou Mehdi Benatia (Juventus), mais les deux joueurs sont estimés à plus de 25ME et veulent logiquement disputer la Ligue des Champions. Du coup, l'OM a activé ses plans de secours. Parmi eux, on y retrouve Juan Jesus, le solide défenseur de la Roma.

Denayer, c'est 10ME selon Manchester City

Mais visiblement, Andoni Zubizarreta courtise également Jason Denayer, sacré champion de Turquie avec Galatasaray la saison dernière, mais qui appartient toujours à Manchester City. Sous contrat avec le club britannique jusqu’en juin 2020, il serait « proche » de rejoindre l’Olympique de Marseille selon les informations obtenues par le Daily Express. Utilisé à 22 reprises par Fatih Terim en Turquie l’an passé, l’international belge dispose de nombreuses sollicitations et serait estimé à environ 10ME par les dirigeants de Manchester City. Dans les cordes de l’OM, qui souhaite trouver le complément idéal à Adil Rami durant ce mercato…