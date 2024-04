L'OM en demi-finales, trois joueurs ont crevé le plafond

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Grosse performance de l'OM qui a sorti le Benfica Lisbonne grâce à un gros match sur le plan physique et mental. Trois joueurs sont loués pour leur performance d'exception.

Avec les mauvais résultats de cette saison et les déceptions qui se sont enchainés malgré les changements d’entraineur, les supporters de l’OM ont souvent rêvé d’un énorme coup de balai cet été. Même si Pablo Longoria est un habitué des remaniements copieux, un peu de stabilité est espérée, notamment en ce qui concerne les joueurs qui donnent satisfaction. Et ce n’est pas un hasard si ce sont ces éléments qu’on retrouve quand le niveau s’élève. Ainsi, lors du match face au Benfica Lisbonne, où il a fallu attaquer sans cesse sans toutefois offrir le but fatal aux Portugais, trois joueurs sont sortis du lot lors de cette victoire 1-0, qui a permis d’emmener tout le monde aux tirs au but avec l’issue heureuse que l’on connaît.

Balerdi explose, attention au mercato

Balerdi is something else😮‍💨🇦🇷 pic.twitter.com/tDToKsubW0 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) April 18, 2024

Il y a en premier lieu Pau Lopez, qui a sorti plusieurs parades, dont une double, décisives dans le match pour maintenir son équipe en vie. Ajoutez à cela un tir au but repoussé pour propulser l’OM sur la voie royale, et l’Espagnol a rassuré tout le monde. La Provence s’est enflammée et lui a mis la note de 9/10. L’Equipe lui a accordé la même note. Soit un point de mieux qu’un Leonardo Balerdi qui a tout donné en défense, a remporté nombre de ses duels et a tenté de relancer vers l’avant pour donner du rythme. Le voir fini au bord des crampes ne l’a pas empêché de mettre la cerise sur le gâteau avec ce tir au but transformé magnifiquement. Autant dire que ce genre de performance ne posera qu’un problème à l’OM, c’est qu’il sera difficile de le conserver cet été avec ce niveau affiché.

L’autre homme fort de la formation de Jean-Louis Gasset n’est autre que Jordan Veretout. Il a imprimé le rythme dans l’entrejeu par son activité débordante, et a terminé au bout de sa vie les dernières minutes, s’écroulant plusieurs fois sans pouvoir se relever. Heureusement qu’il n’était pas concerné par les tirs au but, cela aurait été difficile mais son activité et sa volonté de trouver ses attaquants a plusieurs fois enflammé le Vélodrome. La Provence le récompense avec un 7 sur 10, signe que l’OM peut s’appuyer sur certains cadres pour les gros matchs. A confirmer donc en championnat, mais surtout en demi-finales face à une surprenante équipe de l’Atalanta Bergame qui a surpris Liverpool sur les deux matchs.