OM : L’OM avec Germain, c’est la France avec Giroud pour Dhorasoo

Dans : OM, Equipe de France.

Titulaire en pointe face à Nice, Valère Germain a souffert d’un manque crucial de ballons intéressants à jouer. Il faut dire que Marseille s’est imposé sur la Côte d’Azur avec le plus petit des avantages, et un but inscrit sur l’unique tir cadré olympien d’une rencontre plutôt dominée par les Aiglons. Avec beaucoup de jeu dos au but, de combat, de pressing et de remises, l’ancien… niçois s’est sacrifié pour le collectif. S’il reçoit beaucoup de critiques dans la presse après la rencontre, l’Olympique de Marseille est reparti avec la victoire. Et selon Vikhas Dhorasoo, son sacrifice n’aura donc pas été vain.

« On critique beaucoup Valère Germain, on dit qu’il ne sert à rien, c’est dur. S’il est là, c’est bien qu’il sert à quelque chose. L’équipe de France joue sans attaquant qui marque, et on est champion du monde. C’est qu’il sert bien à quelque chose pour l’entraineur, on peut l’imaginer, même s’il ne marque pas. Marseille est une équipe qui devait progresser après avoir échangé des joueurs importants. Et finalement, on s’aperçoit qu’il n’y a pas forcément une grosse profondeur de banc. Marseille gagne à Nice, mais il faut rappeler que Nice est faible cette saison, elle ne jouera pas la première partie de tableau », a rappelé le consultant de Yahoo Sports, persuadé que la victoire obtenue à Nice n’est pas aussi reluisante que cela.