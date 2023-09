OM ‍: L'offre a tenu 5 minutes, Longoria n'a pas de temps à perdre

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Très actif lors du mercato estival, l'Olympique de Marseille a affiché ses ambitions. Si certains joueurs étaient également courtisés, Pablo Longoria a été très clair concernant les départs, notamment avec le cas Azzedine Ounahi.

Révélation du Maroc lors de la Coupe du monde au Qatar, Azzedine Ounahi a rejoint dans la foulée l'OM. Si ses débuts se sont très bien passés avec un but pour son premier match avec les Phocéens, la suite a été plus compliquée. Blessure, méforme, perte de confiance. Le niveau du milieu de terrain n'est plus du tout le même que celui qui avait choqué Luis Enrique durant le Mondial 2023. À tel point que son départ de Marseille a été évoqué. Pourtant, un transfert du joueur de 23 ans n'a jamais réellement été envisagé de la part de Pablo Longoria qui a été très clair là-dessus. À l'occasion d'une conférence de presse pendant cette trêve internationale, le président marseillais a fermé la porte à un départ d'Ounahi.

Longoria ne tergiverse pas et bloque Ounahi à l'OM

« En toute transparence, on a reçu seulement une offre de prêt pour Azzedine qu'on a refusé après cinq minutes, car on espère compter avec lui cette saison. On ferme la porte à tout départ, on n'a pas la nécessité de vendre. La porte est fermée pour tous les autres mercatos, il n'y a aucune possibilité de voir partir nos joueurs » a déclaré le président de l'OM, au sujet d'Azzedine Ounahi qui était courtisé par un club de Turquie. Marcelino compte sur lui pour cette saison. L'ancien joueur du SCO d'Angers a déjà trois titularisations pour un but marqué. S'il n'a jamais encore terminé un match cette saison, Ounahi est bien intégré dans le projet phocéen. Pablo Longoria a été très clair à ce sujet, n'hésitant pas plus de 5 minutes pour refuser une offre.