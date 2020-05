OM : Eyraud c'est zéro, Marseille n'en peut plus

Dans : OM.

L'intervention de Jacques-Henri Eyraud dimanche via Linkedin a visiblement fait bouillir les journalistes marseillais. Ce lundi, le boss de l'OM se fait tailler un costard de gala.

En quelques années, Jacques-Henri Eyraud est passé du Powerpoint à Linkedin pour expliquer sa stratégie aux commandes de l’Olympique de Marseille. Mais le long texte mis en ligne dimanche après-midi par le président de l’OM pour présenter sa vision du futur, et surtout les profils qu’il souhaitait recruter afin de relancer le Champions Project, a clairement agacé ceux qui pensent que la communication ne suffit pas à masquer quelques incohérences. C’est notamment le cas des journalistes de La Provence, lesquels sont visiblement remontés contre Jacques-Henri Eyraud. Dans une chronique au vitriol, le patron de l’OM se prend une charge qui en dit long sur l’image donnée par JHE à Marseille.

Pour le média de la famille Tapie, trop c’est trop et Jacques-Henri Eyraud doit remettre les pieds sur terre et se poser les bonnes questions plutôt que de se livrer à ce genre de numéro sur internet. « Jacques-Henri Eyraud a dévoilé son plan (digitalisé à souhait) pour le futur organigramme de l’institution marseillaise. Dans ce laïus indigeste, le président du club olympien présente sa stratégie et détaille sa quête d’un "Head of football" ("plus qu’un directeur sportif") et d’un "Head of business". Deux postes clés pour l’avenir de l’OM, selon le chantre de la start-up nation, pour lesquels il énumère les qualités requises. Si "JHE" n’explique pas l’explosion de la masse salariale, ni même l’incapacité à recruter un latéral gauche depuis 2017, il déroule en revanche son plan disruptif pour "que l’OM retrouve son rang parmi le top 20 européen"», ironise La Provence, qui a bien du mal à digérer la communication du président de l’Olympique de Marseille et ne cache plus sa désolation de voir Jacques-Henri Eyraud prendre tout le monde haut.