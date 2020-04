OM : L’Espagne fait kiffer Eyraud avec Bouna Sarr

Dans : OM.

A la recherche de liquidités de toute urgence, l’OM ne retiendra aucun joueur en cas de belle offre lors du prochain mercato.

Bien évidemment, des joueurs comme Florian Thauvin, Morgan Sanson ou encore Boubacar Kamara sont concernés. Mais au sein de l’effectif d’André Villas-Boas, d’autres joueurs moins médiatisés ont une belle valeur marchande. C’est notamment le cas de Bouna Sarr, lequel affiche un temps de jeu très important depuis deux ans maintenant, et présente les avantages de la polyvalence et d’une condition physique impressionnante avec zéro blessure au compteur. Des qualités qui plaisent fortement aux cadors espagnols puisqu’en plus de l’Atlético de Madrid, le FC Séville est plus que jamais intéressé par l’ancien Messin selon Marca.

Dans son édition du jour, le quotidien espagnol confirme les récentes informations venues de France concernant l’intérêt du club andalou pour Bouna Sarr, et affirme que le joueur marseillais est estimé à près de 15 ME par sa direction. Mais au vu de la cote très élevée de Bouna Sarr en Espagne mais également en Premier League, Jacques-Henri Eyraud pourrait faire monter les enchères et tirer une somme plus rondelette encore du transfert du latéral olympien, que Marcelo Bielsa avait recruté pour une bouchée de pain il y a quatre ans. Reste à voir quel club raflera la mise alors qu’en parallèle, Marca nous apprend que le FC Séville est également intéressé par un certain Hamari Traoré, dont le nom a également été associé au Paris Saint-Germain au cours des derniers jours. En fin de contrat avec Rennes en 2021, le Malien a d’ores et déjà exprimé sa volonté de quitter la Bretagne pour rejoindre un club d’une dimension plus importante. Comme le PSG, un club de la dimension de Séville pourrait correspondre aux attentes du latéral de 27 ans.