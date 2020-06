OM : Niang crache sur Rennes, Rothen l’incendie

Dans : OM.

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2023, Mbaye Niang fait l’objet d’un vif intérêt de l’Olympique de Marseille durant ce mercato.

André Villas-Boas a d’ores et déjà validé le profil de l’international sénégalais, lequel avait clairement indiqué dans une interview accordée à Canal + qu’il était intéressé par la perspective de signer à Marseille. Néanmoins, le club phocéen doit attendre la sanction de l’UEFA puis son passage devant la DNCG avant d’investir près de 20 ME sur un joueur. Sur l’antenne de RMC, Mbaye Niang a donc calmé le jeu, indiquant qu’il serait bien présent à la reprise de l’entraînement de Rennes. Mais pour Jérôme Rothen, la communication de l’ancien buteur de l’AC Milan est totalement catastrophique.

« C'est quand même lui qui a mis le feu. Aujourd'hui, il dit : 'je n'ai pas envie qu'on parle de moi, mes agents s'occupent de ça'. Comme si le joueur, qui est quand même le principal intéressé sur un transfert, n'était pas au courant des discussions entre ses agents et les clubs qu'ils veulent le recevoir. En début de saison dernière, il était bien content que Rennes paie son indemnité de transfert. Il a signé quatre ans, il lui reste trois ans de contrat. Il ne respecte pas Rennes. Il dit : 'si je dois rester à Rennes, je reste à Rennes'. Mais la logique, c'est qu'il doit rester à Rennes. Rennes n'a pas dit qu'il était sur la liste des transferts et il n'y aucun club en France, à commencer par Marseille, qui sera capable de mettre 20 ME. C'est lui qui est responsable de tout ça. C'est inquiétant pour un club comme Rennes qui lui a beaucoup donné et, en retour, Rennes n'a rien pour un joueur qu'il a relancé en lui donnant de la stabilité, qu'il n'a jamais eue depuis le début de sa carrière » a déploré Jérôme Rothen, assez décontenancé par la communication de Mbaye Niang, ainsi que par son envie de quitter Rennes pour Marseille au mercato.