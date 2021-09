OM : L’échec de son transfert, Sampaoli n’a pas digéré

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pour compenser le départ de Dario Benedetto, l’Olympique de Marseille a tenté d’attirer un attaquant. C’était effectivement l’un des derniers souhaits répétés par l’entraîneur Sampaoli. Malheureusement pour le coach argentin, la piste prioritaire menant à Bordeaux n’a pas abouti.

Malgré un mercato riche dans le sens des arrivées, l’Olympique de Marseille n’a pas atteint tous ses objectifs. L’entraîneur Jorge Sampaoli souhaitait doubler tous les postes pour bien figurer sur les trois tableaux, y compris l’Europa League. C’est pourquoi la venue d’un attaquant était vivement souhaitée après le départ en prêt de Dario Benedetto à Elche. Le président Pablo Longoria, comme à son habitude, a donc dressé une liste de joueurs susceptibles de s’adapter à la philosophie de son coach.

Hwang Ui-Jo était bien la priorité

Et tout en haut de cette pile de dossiers se trouvait bien le nom de Hwang Ui-Jo (29 ans). En effet, le journal L’Equipe confirme que l’attaquant des Girondins était bien la priorité du club phocéen. Mais pour miser les 10 millions d’euros réclamés par Bordeaux, Pablo Longoria devait se séparer de Duje Caleta-Car ou de Boubacar Kamara. Finalement, les deux Marseillais n’ont pas bougé. Pas plus que le Sud-Coréen auteur de 12 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière. De quoi agacer Jorge Sampaoli qui se plaignait encore ce vendredi.

« Il y a toujours la position de l'entraîneur qui veut l'idéal pour l'équipe et la situation réelle du club qui est qu'on n'a pas pu compléter l'effectif entièrement, a réagi l’Argentin. Ce sont des choses qu'il faut comprendre, accepter et il faut travailler avec les joueurs à disposition. On voulait un attaquant supplémentaire et on ne savait pas ce qu'allait faire le club avec Kamara qui n'a plus qu'un an de contrat, comme pour le départ de Caleta-Car. On a deux compétitions à jouer, plus la Coupe de France et on n'a pas une quantité globale de joueurs importante, mais c'est ainsi et on va faire avec. » Rappelons qu’en plus de Dimitri Payet, qui peut évoluer en faux numéro 9, Bamba Dieng représente une autre alternative derrière Arkadiusz Milik.