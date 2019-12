OM : L'attaquant à prendre au mercato, c'est Olivier Giroud !

Dans : OM.

Sur le départ avec Chelsea, Olivier Giroud se dirige vers l’Inter Milan, qui semble capable de lui offrir à la fois un temps de jeu plus important, et aussi un salaire capable de le satisfaire pour un dernier gros contrat.

Mais le club milanais a aussi d’autres pistes en vue, et rien n’est encore fait car le style de l’attaquant français n’est clairement pas compatible par exemple avec un certain Romelu Lukaku. De quoi inspirer les consultants de RMC Sport, persuadé que l’OM pourrait faire un énorme coup en recrutant Olivier Giroud, pour l’associer à Dario Benedetto. Un dialogue purement hypothétique, mais qui fait clairement saliver Ludovic Obraniak.

« Si l’OM veut prendre Giroud au mercato d’hiver. Giroud-Benedetto, je les aligne tous les deux, et c’est une bénédiction pour l’OM. C’est complémentaire. Pour Marseille, c’est là qu’il faut faire l’effort. Les deux devant, c’est parfait. Benedetto, c’est un joueur qui peut jouer 9, mais qui peut jouer 9 et demi sans problème. Pour tourner autour de Giroud, qui est le pivot parfait pour mettre en valeur l’autre. Regarde comment il met en valeur Griezmann en équipe de France. Je dis oui sans problème », a livré l’ancien joueur de Lille et Bordeaux, persuadé qu’il y a un énorme coup à faire, même si, comme avec l’OL, l’OM risque de se heurter à un mur au niveau du salaire du champion du monde. Seule certitude, ce dernier aurait une belle exposition, avec un Didier Deschamps qui regarde toujours avec attention ce qui se fait du côté du Vélodrome.