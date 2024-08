OM ‍: L'Arabie saoudite sauve Marseille

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Alors que l'Olympique de Marseille peine à faire partir ses indésirables, l'Arabie saoudite pourrait voler au secours de Pablo Longoria en proposant une offre difficilement refusable.

Le mercato estival de l'Olympique de Marseille est particulièrement mouvementé. Dans le sens des arrivées, Pablo Longoria a réussi un pari fou de faire venir de nombreux joueurs à fort potentiel tout en convainquant des joueurs plus expérimentés de s'engager malgré l'absence de compétition européenne cette saison. Le président olympien a toutefois plus de mal à se débarrasser de certains de ses joueurs. Placés dans un « loft », ces indésirables s'entrainent à part et ont été invités à faire rapidement leurs valises. Un problème subsiste toutefois avec un certain Chancel Mbemba.

Chancel Mbemba vers l'Arabie saoudite ?

Chancel Mbemba est probablement celui qui donne le plus de fil à retordre à la direction de l'OM. En effet, le défenseur congolais sait depuis de nombreuses semaines que Roberto De Zerbi ne comptera pas sur lui. Toutefois, lui entend bien respecter son contrat jusqu'au bout. Sauf si une offre colossale parvenait à la table. Celui qui a déjà refusé bon nombre d'offres venues d'ailleurs pourrait bien flancher devant ce que l'Arabie saoudite lui propose. Selon les informations de Foot Mercato, le club saoudien d'Al-Ittihad apprécierait grandement le profil de Mbemba.

A la recherche d'un défenseur central pour compléter son effectif, le club dans lequel évoluent Karim Benzema et N'Golo Kanté a placé le joueur de l'OM tout en haut de sa short-list. Du côté de l'international congolais, l'intérêt est plus que réciproque. Ce dernier sait qu'il n'aura pas forcément de grandes opportunités sportives à ses pieds à quelques jours de la clôture du mercato estival. L'occasion pour lui de se relancer dans un club où un contrat particulièrement lucratif l'y attend. Quoi qu'il arrive, il ne pourra pas faire la fine bouche, lui qui arrive à un an de la fin de son contrat à Marseille.