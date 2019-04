OM : Nabil Djellit vanne salement Eyraud avant le mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Toujours cinquième de Ligue 1 en dépit de deux victoires consécutives face à Nîmes et Guingamp, l’Olympique de Marseille devra réaliser un exploit pour accrocher une place en Ligue des Champions. S’il venait à échouer au pied du podium, le club phocéen serait dans l’obligation de vendre certains joueurs afin d’alléger sa masse salariale. Florian Thauvin, joueur le plus bankable de l’effectif, est forcément concerné. D’autant que l’international français a la cote en Série A, où l’Inter, le Milan AC ou encore Naples le suivent.

Pour le remplacer, Andoni Zubizarreta a d’ores et déjà activé ses réseaux, et aurait coché le nom de l’attaquant turc Cengiz Under. Le potentiel de l’attaquant romain ne fait aucun doute… mais Nabil Djellit a trouvé mieux. Sur son compte Twitter, le journaliste de France Football a effectivement soumis le nom d’Adam Ounas aux dirigeants marseillais. Des dirigeants qu’il vanne, au passage. « En cas de départ de Florian Thauvin, l’Olympique de Marseille devrait le remplacer par Adam Ounas, barré à Naples mais dont les qualités ne font aucun doute. Mais ils prendront plus cher et moins bon on peut leur faire confiance » a lâché le spécialiste du mercato. Reste à savoir comment Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta combleront le probable départ de Florian Thauvin…