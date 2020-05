OM : L’Arabie Saoudite à Marseille, le Qatar voit rouge !

Dans : OM.

A chaque jour son lot d’informations sur la possible vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt à Al-Walid Bin Talal.

Ce mercredi, c’est le très sérieux magazine Challenges qui s’est penché sur le dossier. Et il existe bel et bien un contact entre le propriétaire de l’OM et le richissime homme d’affaires saoudien puisque le média affirme que Karcy Grine, banquier d’affaires proche de Donald Trump, a joué les entremetteurs dans ce dossier. Soucieux de rentrer dans ses sous et de ne pas perdre un centime avec l’Olympique de Marseille, Frank McCourt a toutefois refusé une première offre de la part d’Al-Walid Bin Talal. Et même si les deux hommes venaient à trouver un accord, un obstacle inattendu pourrait se dresser sur leur route.

Dans un article disponible uniquement dans la version papier de Challenges, le média affirme que BeInSports fera tout ce qui est en son pouvoir afin de s’opposer à un éventuel rachat de l’Olympique de Marseille par un homme d’affaires saoudien. Une révélation qui n’est pas sans rappeler ce qui est actuellement en train de se passer à Newcastle, où le rachat des Magpies est à l’arrêt précisément car le Qatar n’entend pas voir passer un club de Premier League sous pavillon saoudien. La raison est simple, BeInSports reproche à l’Arabie Saoudite l’utilisation de la plateforme digitale BeoutQ, qui retransmet illégalement et gratuitement les matchs diffusés par BeInSports. Une information qui ne manquera pas de faire réagir à l’heure où les rumeurs et les démentis se succèdent dans le dossier de la possible vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt. Même si officiellement, le deuxième de Ligue 1 en 2020-2021 n’est pas à vendre…