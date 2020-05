OM : Vente du club, un proche de Trump dans la boucle !

Dans : OM.

Les jours passent et vraisemblablement, les rumeurs au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille ne faiblissent pas.

Ce mercredi, c’est la presse économique et financière qui s’intéresse au possible rachat de l’OM par le milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal. En effet, Challenges consacre un article très complet dans lequel il est question de l’intérêt du riche homme d’affaires pour le club phocéen. Il y est notamment expliqué que les rumeurs autour de l’Olympique de Marseille s’expliquent en partie par les démarches entreprises par l’un des conseillers de ben Talal, à savoir Karcy Grine. Ce banquier d’affaires, très proche du président américain Donald Trump, a contacté en personne Jamie McCourt, ex-mari de Frank McCourt afin que cette dernière le mette en relation avec le boss de l’OM.

« Il y a eu un échange entre les deux hommes. Grine a agi en banquier d’affaires. Il voulait voir s’il y avait une opportunité » indique un fin connaisseur du dossier, avant de poursuivre. « Il est difficile de savoir si le projet peut intéresser Al-Walid, d'autant que l'OM n'est visiblement pas à vendre. En revanche, il a vendu ces derniers mois des actifs importants et dispose de plusieurs milliards de cash qu'il entend réinvestir ». Certains indices ne manqueront toutefois pas de mettre la puce à l’oreille des supporters de l’Olympique de Marseille. En 2014, au moment où son nom était associé au club phocéen, Al-Walid ben Talal s’était précipité pour démentir les rumeurs. Ce n’est cette fois pas le cas puisque Challenges affirme que, « contactés les 12 et 13 mai, ni Karcy Grine, ni Frank McCourt, n’ont souhaité faire de commentaires ». Assurément, il se passe des choses en coulisses à l’Olympique de Marseille. Tout cela a peut être également un lien avec Garry Cook, conseiller de Frank McCourt ces dernières semaines et qui quittera la société de l’homme d’affaires américain à la fin du mois de mai.