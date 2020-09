OM : Le futur 9 ? Les premiers indices fuitent

Dans : OM.

Présent mercredi en conférence de presse afin de présenter Yuto Nagatomo, le directeur du football de l’OM Pablo Longoria a également évoqué le poste d’attaquant.

L’Espagnol a confirmé les déclarations d’André Villas-Boas après le succès contre Brest, dimanche soir en Ligue 1 (3-2). L’Olympique de Marseille recherche bel et bien un joueur capable de concurrencer Dario Benedetto à la pointe de l’attaque phocéenne. Et pour ce faire, Pablo Longoria a lâché un indice intéressant devant les caméras du centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus en indiquant que le club était prêt à consentir un investissement pour ce poste, après avoir recruté Gueye, Balerdi et Nagatomo pour un total de zéro euro. Ce jeudi, La Provence nous en dit plus sur les moyens de l’Olympique de Marseille et sur le profil de l’attaquant recherché.

Une chose est certaine, il ne s’agira pas d’un vieux roublard de 34 ans, comme c’est le cas du très expérimenté Yuto Nagatomo. Effectivement, l’objectif de Marseille est très clairement de recruter un avant-centre jeune et prometteur, susceptible d’être revendu d’ici à deux ans avec une belle plus-value financière à la clé. Sur le marché actuel, ce genre d’attaquant est estimé à environ 15 ME, comme c’est par exemple le cas de Boulaye Dia du Stade de Reims. Mais l’Olympique de Marseille compte bien réaliser un miracle puisque Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt ont fait savoir à Pablo Longoria que l’enveloppe allouée au recrutement d’un buteur serait davantage comprise entre 5 et 6 ME. Un chiffre qui ne grossira qu’en cas de vente (Sanson, Caleta-Car) d’ici la fin du mois de septembre. Autant dire que l’ancien directeur sportif du FC Valence et de l’Atalanta Bergame devra se montrer particulièrement inspiré et sans doute prospecter dans des championnats en dehors du top 5 européen afin de trouver l’oiseau rare.