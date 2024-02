OM ‍: L'après Gattuso ‍? Il craque pour deux coachs de L1

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Vivement critiqué ces dernières semaines pour ses mauvais résultats, Gennaro Gattuso semble être déjà sur la sellette. La question du prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille se pose.

Éliminé de la Coupe de France et seulement 8e de la Ligue 1 après 21 journées disputées, l'OM n'est pas du tout à la hauteur des exigences fixées au début de la saison. L'objectif d'une qualification en Ligue des Champions paraît loin, même si une qualification européenne n'est pas à exclure. Marseille est encore en lice en Europa League mais l'avenir de Gennaro Gattuso risque de s'écrire loin du club de la cité phocéenne s'il ne parvient pas à réussir une épopée en C3. Ainsi, dans l'émission L'OM au café, Romain Haering a évoqué les quelques entraîneurs qui seraient susceptibles de rejoindre le projet olympien pour la saison prochaine. Julien Stéphan et Paulo Fonseca sont des noms qui plaisent au consultant du journal Le Phocéen.

Stéphan et Fonseca, une hype à l'OM

« Pourquoi cette hype sur Paulo Fonseca ? Parce que son équipe de Lille joue très bien, c'est un coach intéressant qui sait faire jouer les jeunes, faire tourner son effectif et qui a des résultats. C'est un très bon entraîneur. Il y a (Julien, NDLR) Stéphan aussi. Là, il est dans un projet tout neuf à Rennes pour lui » a noté Romain Haering qui dévoile les deux entraîneurs qu'il apprécie en Ligue 1. Paulo Fonseca est un technicien très convoité et il n'est pas improbable qu'il décide de quitter le LOSC à la fin de l'exercice 2023/2024, reste à savoir si l'OM est une destination idéale à ses yeux. Pour Julien Stéphan, ce dernier est retourné en catastrophe à Rennes et permet aux Bretons de croire de nouveau à une qualification européenne, après un début de saison complètement raté. Marseille va devoir sortir le grand jeu car les deux entraîneurs seront probablement difficiles à attirer à la Commanderie. Mais la question du technicien risque néanmoins de se poser inévitablement à l'OM cet été.