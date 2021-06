OM : L’Angleterre confirme la piste Saliba

Dans : OM.

En plein reconstruction de l’effectif de l’OM, le président Pablo Longoria pense à William Saliba pour combler les potentiels départs.

Dans ce secteur de jeu, trois éléments importants sont sur le départ. Hiroki Sakaï va retourner au Japon tandis que Duje Caleta-Car, ciblé par Liverpool et West Ham, a une excellente cote en Angleterre. Enfin, l’incertitude plane autour de l’avenir de Leonardo Balerdi, prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund. Quoi qu’il en soit, Pablo Longoria devra recruter au moins deux défenseurs centraux afin d’offrir à Jorge Sampaoli la possibilité d’évoluer avec une défense à cinq la saison prochaine. Parmi les pistes étudiés, L’Equipe a glissé il y a quelques jours le nom de William Saliba. Une piste confirmée en ce début de semaine par les informateurs du Sun en Angleterre.

Le média britannique confirme l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le défenseur central d’Arsenal, prêté lors de la seconde partie de saison à l’OGC Nice. Justement, le Gym est également sur les rangs pour recruter définitivement l’international espoirs français. Après avoir entamé des discussions pour lever l’option d’achat de Jean-Clair Todibo en provenance du FC Barcelone, les dirigeants azuréens aimeraient boucler le transfert de William Saliba. Mais en cas de départ d’Arsenal, l’ex-défenseur de l’ASSE pourrait donner sa préférence à Marseille, qualifié pour l’Europa League et qui ambitionne de retrouver la Ligue des Champions à l’issue de la saison prochaine. Marseille, qui piste également Mattéo Guendouzi à Arsenal, n’envisage cependant pas un transfert sec de William Saliba, qui lui coûterait sans doute plus de 20 ME. Un prêt est à l’étude. Il s’agit donc bien de deux dossiers distincts avec Mattéo Guendouzi puisqu’en ce qui concerne le capitaine de l’Equipe de France espoirs, Pablo Longoria table sur un transfert sec dont le montant pourrait être compris entre 10 et 15 ME.