OM : L'agent de Juan Miranda sort du silence pour Marseille

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Ce lundi, le quotidien catalan Sport annonçait un accord imminent entre l'Olympique de Marseille et le FC Barcelone concernant le prêt de Juan Miranda. A l'initiative d'Andoni Zubizarreta, l'OM semblait donc proche de s'offrir le jeune défenseur espagnol du Barça au nez et à la barbe de plusieurs prétendants, dont la Juventus qui envisageait de son côté un transfert pur et simple du joueur formé à la Masia. Mais les choses pourraient durer un peu plus longtemps que ne le disait Sport, puisque l'agent de Juan Miranda a reconnu que si l'OM était bien dans la course, d'autres concurrents n'avaient pas abdiqué.

« Oui, il y a des contacts avec l’OM. Tout le monde parle de prêt, mais il n’y a encore rien de fait. On travaille sur un accord, mais il y a d’autres offres », a confié, à FootMercato, José Maria Orobitg, le représentant du défenseur de 19 ans. Et cela se confirme, puisque le Mundo Deportivo, l'autre grand quotidien catalan de sport, indique cet après-midi que la Juventus est loin d'avoir abdiquée concernant Juan Miranda, et que le club turinois prépare une nouvelle offre que les dirigeants du FC Barcelone vont étudier avant de trancher en faveur de Marseille ou de la Vieille Dame.