OM ‍: Koné vide son casier, Marseille fonce sur Fagioli

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Recruté l’été dernier à Watford, Ismaël Koné devrait bientôt faire ses valises du côté de l’Olympique de Marseille, qui vise Nicolo Fagioli, le milieu de terrain de la Juventus, pour le remplacer.

Le marché des transferts fermera officiellement ses portes le lundi 3 février prochain, et les clubs de Ligue 1 commencent à s’affoler pour boucler leurs derniers dossiers en cours. Du côté de Marseille, c’est au milieu de terrain que les choses vont bouger en début de semaine prochaine. Dans un premier temps, le club phocéen devrait se séparer d’Ismaël Koné. Acheté à Watford contre un chèque de 12 millions d’euros durant l’été dernier, le joueur de 22 ans n’a pas convaincu Roberto De Zerbi en première partie de saison. Relégué assez loin dans la hiérarchie dans l’entrejeu, et notamment derrière Rongier, Hojbjerg ou Rabiot, l’international canadien est poussé vers la sortie en cette fin de mercato. D’après La Provence, Koné « suscite l'intérêt de quelques clubs. Un prêt est actuellement à l'étude et, ce dimanche, l'OM discutait des options d'achat avec les clubs intéressés par l'ancien de Watford ».

Koné sur le départ, l’OM pense à Fagioli

Une information qui montre que le départ de Koné est en bonne voie du côté de Marseille. Si la fuite du Canadien se concrétise, Pablo Longoria et Mehdi Benatia recruteront un nouveau milieu pour compenser ce départ. Et d’après les dernières rumeurs, Nicolo Fagioli fait figure de priorité dans l’esprit des dirigeants olympiens. En haut d’une liste de plusieurs joueurs internationaux, l’Italien pourrait débarquer au Vélodrome sous la forme d’un prêt. Pas trop dans les plans de Thiago Motta, qui préfère d’autres éléments de son effectif cette saison, le milieu de 23 ans a donc des chances de débarquer en Provence avant la fin de ce mercato d’hiver. Il pourrait alors venir compléter l’effectif marseillais après la première arrivée de Luiz Felipe et la probable venue d’un nouvel attaquant pour compenser le transfert d’Elye Wahi à Francfort.