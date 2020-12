OM : Kamara affole le mercato, Manchester City rejoint la meute

Dans : OM.

Auteur d’une saison 2019-2020 à couper le souffle, Boubacar Kamara est devenu un véritable taulier de l’Olympique de Marseille.

Moins étincelant depuis la reprise fin août, l’international espoirs français n’en reste pas moins un cadre d’André Villas-Boas. Et pour cause, il fait nettement partie des cinq joueurs de champ les plus utilisés par le technicien portugais en 2020-2021. Replacé au milieu de terrain depuis un an, Boubacar Kamara a tapé dans l’œil de nombreux cadors européens. Et la mauvaise campagne de Ligue des Champions de l’Olympique de Marseille ne semble pas avoir eu d’impact sur sa cote auprès des géants du continent puisque selon les informations de Mundo Deportivo, une incroyable liste de courtisans vont se disputer la signature de Boubacar Kamara lors du prochain mercato.

Comme indiqué plus tôt dans la semaine, le FC Barcelone et le Bayern Munich ont bel et bien noté le nom de Boubacar Kamara sur leurs tablettes. Mais ils ne seront pas seuls à tenter de convaincre le minot formé à l’Olympique de Marseille. En effet, Manchester City est également sur les rangs, Pep Guardiola appréciant tout particulièrement les qualités techniques et les facilités de relance de « Bouba ». Enfin, des clubs moins huppés tels que la Lazio Rome ou encore l’AC Milan surveillent également la situation, bien qu’il leur sera difficile de rivaliser avec les ogres que sont Manchester City, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone. Par ailleurs, il n’est pas notifié dans l’article du média espagnol quel sera le prix exigé par Jacques-Henri Eyraud pour le transfert de Boubacar Kamara. Mais le grand espoir du football français représentant la plus grande valeur marchande de l’effectif, il est clair que l’OM n’acceptera pas n’importe quelle offre…