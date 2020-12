OM : McCourt salive, Eyraud vise le jackpot avec Kamara

Dans : OM.

Cet été, Frank McCourt avait exigé des ventes à Jacques-Henri Eyraud mais seul Bouna Sarr a renfloué les caisses en rejoignant le Bayern Munich.

Pour le reste, l’effectif n’a pas été bouleversé. Certes, Maxime Lopez a également fait ses valises, mais le joueur formé à l’Olympique de Marseille ne rapportera pas une grosse somme d’argent à Frank McCourt. Que le propriétaire américain de l’OM se rassure, il risque d’enregistrer une ou deux grosses ventes dans les prochains mois. Et pour cause, le journal L’Equipe fait notamment le point sur la situation de Boubacar Kamara, qui s’est doucement mais surement imposé comme l’un des meilleurs joueurs de l’effectif d’André Villas-Boas. Et tandis que le Portugais a ouvert la porte à un départ de l’international espoirs français en fin de saison, le quotidien national dévoile l’intérêt de deux cadors européens à son égard.

Le journal croit notamment savoir que le FC Barcelone suit très attentivement les performances de Boubacar Kamara depuis que le natif de Marseille a l’âge de 16 ans. Un constat également valable pour le Bayern Munich, qui suit le taulier du milieu de terrain olympien depuis plus de deux ans. Par ailleurs, Chelsea, Arsenal ou encore… le Paris Saint-Germain sont venus aux renseignements l’été dernier. Mais aucun des clubs intéressés n’était en mesure de satisfaire les exigences de Jacques-Henri Eyraud, lequel vise clairement le jackpot avec la vente de Boubacar Kamara. Le Marseillais est estimé par L’Equipe à environ 35 ME. Mais de toute évidence, Pablo Longoria aura pour mission de tirer bien plus d’argent de la vente du joueur le plus bankable de l’effectif. L’OM devra en revanche se méfier, car Kamara n’a plus qu’un an et demi de contrat à Marseille. Il faudra donc vite prendre une décision à son sujet : le vendre cet été, le prolonger… ou les deux.