OM : Jorge Sampaoli à Marseille, enflammade totale

La rumeur d'un possible accord avec Jorge Sampaoli a le don de réjouir les suiveurs de l'OM.

Sa dernière lettre de démission posée sur le bureau de son président a été la bonne. André Villas-Boas a quitté son poste d’entraîneur de l'OM, même si les tergiversations sur son licenciement ou son limogeage vont certainement occuper un peu l’espace médiatique. En attendant, il y a un poste à pourvoir pour diriger l’équipe provençale et Nasser Larguet ne devrait pas l’occuper bien longtemps. La dernière rumeur en date enflamme en tout cas totalement la Canebière, puisqu’il est fait état d’un intérêt prononcé de Pablo Longoria pour Jorge Sampaoli, le sanguin ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine. Un accord serait même proche d’être trouvé pour une arrivée fin février, à l’issue de son contrat avec l’Atlético Mineiro. De quoi littéralement emballer les suiveurs et supporters de l’OM, qui imaginent déjà voir débarquer l’un des disciplines de Marcelo Bielsa, connu pour ses points communs sur El Loco au sujet de la qualité des entrainements, et son exigence exacerbée. Pour Didier Roustan, grand admirateur de Marcelo Bielsa, c’est le moment de retrouver un peu de folie et de ferveur dans le jeu du côté de Marseille.

« Un véritable apôtre de Marcelo Bielsa, les supporters marseillais dans leur majorité devraient apprécier cette nouvelle je suppose… Mais on peut aussi émettre sans doute ici et là quelques réserves c’est vrai par rapport à certains de ses échecs… bon attendons déjà la suite avant d’approfondir un peu », a avancé le journaliste de La Chaine L’Equipe, pour qui cette arrivée de Sampaoli pourrait réconcilier les supporters. Ces derniers, absents du stade pour des raisons sanitaires depuis de longs mois, n’ont quand même pas pris beaucoup de plaisir en regardant leur équipe ces derniers temps, outre les résultats décevants.

