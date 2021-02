OM : Sampaoli sur le banc de Marseille le 26 février ?

Dans : OM.

A la recherche d’un successeur à André Villas-Boas, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes à l’étranger.

Dès l’annonce de la mise à pied du coach portugais, les noms de Rafael Benitez et de Maurizio Sarri ont filtré à Marseille. Pour l’heure, ces deux pistes ne semblent toutefois pas très chaudes, tandis que Lucien Favre a également été associé au club phocéen. Plus récemment, c’est le nom de Roberto Moreno, sans club depuis son départ de Monaco, qui est sorti du chapeau. Un beau monde auquel s’est aussi ajouté un certain Jorge Sampaoli. Lancée par la presse brésilienne dans un premier temps, la rumeur d’une signature du charismatique entraîneur argentin à l’OM a pris du poids car selon le journal AS, il s’agit bien d’une éventualité à court terme.

Le média croit savoir qu’un accord de principe est tout proche entre l’ancien sélectionneur de l’Argentine ou encore du Chili, et l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria apprécie grandement le profil de l’actuel entraîneur de l’Atletico Mineiro, et songerait à lui confier les rênes du club olympien. Reste que selon la presse madrilène, Jorge Sampaoli ne débarquera pas dans l’immédiat à l’OM. Et pour cause, le championnat brésilien n’est pas encore terminé, et l’Atletico Mineiro doit encore disputer quatre matchs, dont le dernier se disputera le 26 février. Sur le banc de Marseille face à Lens mercredi soir, Nasser Larguet, directeur du centre de formation, pourrait assurer l’intérim jusqu’à cette date fatidique. Bien évidemment, cette information de la presse brésilienne, confirmée par le journal AS, demande confirmation. Mais la piste Jorge Sampaoli semble à ce jour la plus avancée pour l’Olympique de Marseille dans la quête d’un successeur à André Villas-Boas…