OM : Crise XXL au PSG, Marseille se frotte les mains

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche soir, l'OM se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier le PSG. Un sacré test pour les hommes d'Igor Tudor.

L'OM sort d'une belle victoire sur la pelouse du Sporting en Ligue des champions. Grâce à cette victoire, les chances phocéennes sont d'ailleurs totalement relancées concernant une qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. De quoi emmagasiner pas mal de confiance avant un autre déplacement périlleux au Parc des Princes dimanche soir. Surtout que l'OM va devoir relancer la machine après une défaite surprenante le week-end passé à domicile contre Ajaccio. Bonne chose pour Igor Tudor, le rendement intéressant de certains de ses joueurs, Amine Harit en tête. Du côté du PSG, on n'est pas vraiment dans la même dynamique de groupe. En effet, les rumeurs autour de Kylian Mbappé continuent de faire parler les médias. Ce vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier n'a pu cacher son agacement.

Deux salles, deux ambiances

Le coach francilien aimerait que les regards se concentrent plus sur le terrain qu'en dehors. Galtier ne travaille pas forcément dans la sérénité depuis quelques jours. Idem pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers. La Provence souligne d'ailleurs la différence de climat qu'il peut régner entre l'OM et les PSG. A Marseille, la dynamique est bonne et les tensions redescendues. Tout le contraire des champions de France, qui auront assurément plus de pression que les Phocéens ce dimanche soir au Parc des Princes. Ces dernières heures face aux médias, Igor Tudor indiquait même que son groupe vivait très bien, affichait une bonne forme physique et que ses joueurs étaient confiants à l'idée d'aller faire un coup à Paris. « Je crois en notre philosophie, et ensuite cela nous a apporté des résultats », a notamment confié l'entraîneur croate. En cas de succès face au PSG, l'OM reviendrait à hauteur des Franciliens. Dans le cas inverse, les champions de France garderaient leur avance, qui pourrait même grimper à 6 points si victoire il y a. En tout cas, ce Classique est déjà sur toutes les lèvres. La pression, elle, sera immense au Parc des Princes.