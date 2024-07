OM ‍: Jonathan Clauss vendu à l'OGC Nice ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Actuellement en Allemagne avec l'équipe de France, Jonathan Clauss a éludé les questions sur son avenir à l'Olympique de Marseille. Mais le défenseur de l'OM ne serait pas insensible à un appel de son ancien entraîneur.

A l'entame de sa dernière année de contrat avec le club phocéen, Jonathan Clauss sait que Pablo Longoria fera tout pour qu'il parte cet été, plutôt que de voir le latéral international tricolore filer librement en 2025. Mais, en marge de l'Euro 2024, et commentant la signature de Roberto de Zerbi à l'OM, l'ancien lensois laissait planer le doute sur son avenir : « «Je trouve ça extrêmement positif, l'arrivée de De Zerbi à l'OM. On connaît ses qualités d'entraîneur, on a pu l'affronter avec Brighton en Europa League. Ça peut peser dans la balance. Quand vous savez qu'un coach arrive avec de tels principes, ça peut être plaisant de jouer sous ses ordres. Ça rebat peut-être les cartes et on verra ce qui se passera cet été. » Mais ce vendredi, un insider plutôt fiable annonce que Jonathan Clauss a reçu un appel téléphonique qui pourrait changer son avenir aussi.

Clauss-Haise, un duo réuni à Nice ?

🚨 Infos #MercatOM



Franck Haise souhaite récupérer Jonathan Clauss à Nice et le joueur ne serait pas insensible à cette proposition.#PeupleBleuBlanc 🔵⚪️ — Embou_13 (@Embou_13) July 5, 2024

En effet, sur X (anciennement Twitter), @Embou_13 affirme que Franck Haise a renoué le contact avec le joueur qu'il avait dirigé au RC Lens et le nouvel entraîneur de l'OGC Nice souhaite que Jonathan Clauss le rejoigne sur la Côte d'Azur. « Franck Haise souhaite récupérer Jonathan Clauss à Nice et le joueur ne serait pas insensible à cette proposition. Pour plus de précision, il n’y a eu aucun échange ni de discussion en cours entre l’OM et Nice concernant Jonathan Clauss. Les seuls échanges sont entre Franck Haise et le joueur qui sont tous les deux toujours en très bonne relation », précise l'insider. Pour l'instant, rien n'a donc été concrètement proposé à Pablo Longoria pour son défenseur, mais nul doute que l'intérêt niçois pour Clauss pourrait rapidement se transformer en proposition financière. A voir combien Marseille peut attendre de la vente d'un défenseur que ses propres dirigeants ont fustigé cette saison.