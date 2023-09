OM ‍: Jonathan Clauss tire le signal d'alarme

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille n'a ramené qu'un point de son déplacement à Nantes. Jonathan Clauss ne masque pas sa colère.

Ce samedi, l'OM est aux commandes de la Ligue 1, mais bien évidemment cela risque de ne pas durer très longtemps au fur et à mesure de la 4e journée de Championnat. A la Beaujoire, l'équipe de Marcelino a déçu ses supporters, alors que tout était en place pour que le club phocéen cartonne le FC Nantes. Menant rapidement au score et se retrouvant vite à 11 contre 10, l'Olympique de Marseille paraissait devoir filer vers une victoire facile, mais cela n'a pas été le cas, le point pris par les Canaris n'étant pas usurpé du tout. Après la rencontre, les joueurs marseillais ont filé discrètement, mais pas tous. Pour Jonathan Clauss, la colère étant grande et l'ancien Lensois ne s'est pas caché.

L'OM n'est pas au niveau et ça l'énerve

⏱ 90’⎪#FCNOM 1️⃣-1️⃣



🏁 Fin du match



Les deux équipes se partagent les points.

📅 Rendez-vous après la trêve internationale pour la réception de Toulouse à l’@orangevelodrome. 🏟 pic.twitter.com/SHcvBo3nyV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2023

Pour Jonathan Clauss, ne prendre qu'un point dans ces circonstances est tout simplement honteux. « C'est inexplicable de ne pas gagner. C'est dur. On mène au score, on est en supériorité numérique, on a l'impression de mettre un gros pressing en place et après on s'est arrêté de jouer. C'est terrible. Je ne comprends pas comment on peut s'arrêter ainsi. On voulait mettre notre jeu en place, faire tourner. Mais il nous a manqué du tranchant, de la créativité. Notre possession est devenue stérile. Cela ne peut pas marcher en jouant comme ça. On répète les mêmes erreurs. Il va falloir vite grandir, vite assimiler les choses pour vite progresser. On a beaucoup de qualités, mais il faut vite le montrer. Ce n'est pas une question d'inquiétude. Il faut qu'on progresse, ne pas laisser le doute s’immiscer », a prévenu celui dont le départ avait été évoqué du côté de l'OM lors de ce mercato sans que cela se concrétise. La pause internationale va permettre à Marseille de se remettre les idées en place avant d'attaquer un calendrier beaucoup plus chargé.