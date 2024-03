OM ‍: Jonathan Clauss fait brutalement taire Benatia

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Vivement critiqué par Mehdi Benatia et Pablo Longoria, Jonathan Clauss a eu la plus belle des réponses sous le maillot de l'Olympique de Marseille.

Il y a deux semaines jour pour jour, et dans un grand numéro de communication sur Canal+ et Prime Vidéo, Mehdi Benatia détruisait le pauvre Jonathan Clauss. « Quand je suis arrivé au club en novembre, on m’a mis en garde sur deux-trois joueurs dont le comportement était parfois un peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs et avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu’on attendait de lui dans l’attitude. On pensait que le message était passé, malheureusement ce n’était pas le cas », lançait notamment le tout nouveau conseiller sportif de l'OM contre l'ancien joueur du RC Lens, laissant clairement sous-entendre que Jonathan Clauss n'avait pas au quotidien une attitude digne d'un joueur professionnel. Totalement silencieux depuis ces propos assassins, le latéral droit a répondu contre Clermont, non seulement en marquant un but, mais en étant le meilleur joueur de son équipe.

Jonathan Clauss a terminé le débat à l'OM

S'il n'était pas entraîneur de l'OM au moment des déclarations de Mehdi Benatia, qui avait reçu le soutien de Pablo Longoria, Jean-Louis Gasset a plaidé la cause de Jonathan Clauss et dit toute l'importance que ce dernier avait dans son effectif et dans le net regain de forme (3 victoires en 3 matchs) de son équipe. « Jonathan est dans les deux ou trois meilleurs latéraux français, je le répète. Qu’on joue à cinq derrière ou à quatre, il sait attaquer mais aussi bien défendre comme on l’a vu. Il a un physique hors norme et je le trouve vraiment très fort », a reconnu le technicien phocéen, qui a eu l’occasion de le dire en face à face à son joueur. L’Equipe confirme en effet que Jean-Louis Gasset a reçu en entretien individuel Jonathan Clauss et lui a clairement fait savoir qu’il se moquait du passé et qu’il avait bien l’intention de le faire jouer. De quoi forcément rassurer le défenseur marseillais, conscient que c'est avec une telle confiance de son coach et des performances à la hauteur qu'il peut atteindre son objectif, jouer l'Euro 2024 avec l'équipe de France.

Quelle frappe magnifique de Jonathan Clauss ! 😱



Les Marseillais mènent 3-1 face à Clermont ✔️#CF63OM | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/oyiDuZ0ph4 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 2, 2024

En attendant, Mehdi Benatia et Pablo Longoria doivent tout de même apprécier cette réaction de leur joueur, même si ce dernier n'aura probablement pas la mémoire courte au moment de renégocier son contrat. Le joueur recruté pour 7,5 millions d'euros en 2022 entrera en effet dans sa dernière année d'engagement avec l'OM et l'heure est donc venue de le vendre ou d'accepter de le voir partir libre dans un an. Forcément touché par ce qu'ont ses dirigeants sur lui dans les médias, Jonathan Clauss en tiendra probablement compte.