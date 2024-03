L'OM détruit Clermont, l'Europe est en vue

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 24e journée

Stade Gabriel-Montpied

Clermont-OM 1-5

Buts : Boutobba (53e) pour Clermont ; Ndiaye (23e), Aubameyang (59e), Clauss (67e), Luis Henrique (80e), Moumbagna (90e+3) pour l’OM

L'OM a largement dominé une faible équipe clermontoise. Les hommes de Jean-Louis Gasset l'ont emporté 5-1 en Auvergne, leur troisième succès de rang depuis l'arrivée de l'entraîneur.

Un Gasset et ça repart pour l'OM. Fébriles à l'extérieur cette saison, les Phocéens profitaient de leur visite chez la lanterne rouge pour améliorer leurs statistiques. L'OM maîtrisait le premier acte avec une large domination dans la possession et l'occupation du terrain. L'ouverture du score arrivait vite pour Marseille. Sur un centre de Clauss, Diaw intervenait devant Aubameyang et Ndiaye concluait en opportuniste au milieu d'une défense auvergnate passive. Sans être brillant, l'OM était devant à la pause. Cependant, alors que le 2-0 était attendu en début de deuxième période, un ancien de la maison surprenait l'OM.

⏱ 90’+1⎪#CF63OM 1️⃣-5️⃣



𝗠𝗢𝗨𝗠𝗕𝗔𝗚𝗡𝗔 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗖𝗜𝗡𝗤𝗨𝗜𝗘𝗠𝗘 🤩



𝗙𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗠𝗼𝘂𝗺𝗯𝗮𝗴𝗻𝗮 🇸🇳 se joint au festival offensif Olympien 😍 pic.twitter.com/zNhbWbekz8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 2, 2024

En effet, Boutobba venait égaliser pour Clermont après un dégagement raté de Merlin. Un but tombé du ciel pour les hommes de Gastien. De quoi les relancer pendant...4 minutes. Le temps pour Aubameyang de marquer son neuvième but de la saison. Le Gabonais trouvait Diaw de la tête avant de le tromper de près. L'OM accélérait ensuite pour humilier Clermont. Clauss trouvait la lucarne sur une frappe en angle fermé. Sur un contre, Luis Henrique venait ajuster Diaw avant une frappe supersonique de Moumbagna dans les arrêts de jeu.

5-1, un score lourd pour Clermont qui est toujours plus proche de la Ligue 2. De son côté, avec un troisième succès en trois matchs, Gasset confirme qu'il a trouvé la recette à Marseille. Les Phocéens sont 6es de Ligue 1 ce soir et reviennent vraiment dans la course à l'Europe.