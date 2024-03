L'OM vendu à l'Arabie Saoudite, annonce officielle sur BFM ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'annonce du rachat de BFM et RMC par l'homme d'affaires marseillais a évidemment fait frissonner les supporters de l'OM. Déjà sponsor majeur du club phocéen, Rodolphe Saadé a probablement toutes les réponses sur la possible vente à l'Arabie Saoudite.

Déjà propriétaire de La Provence, notamment, l'armateur français a décidé d'investir encore plus dans les médias, puisque vendredi le groupe CGA CGM a officialisé son intention de racheter pour un montant estimé à 1,4 milliard d'euros le groupe Altice Média dont la chaîne porte-étendard est BFM. Du côté du Vélodrome, cette annonce a fait du bruit, puisque l'entreprise de transport maritime est un partenaire majeur de l'Olympique de Marseille, s'affichant sur le maillot des joueurs de Jean-Louis Gasset pour un chèque dont le coût est resté secret. Le nom de Rodolphe Saadé, le grand patron de cette entreprise qui pèse 74 milliards de dollars, a souvent été associé à l'OM et pourquoi pas à son rachat à Frank McCourt. Une autre thèse est également évoquée et elle pourrait avoir du sens si du moins tout ce qui se dit depuis 2021 est vrai.

La vente de l'OM dévoilée sur une chaîne de BFM-RMC

Thibaud Vézirian répète souvent que si Rdolophe Saadé sera impliqué dans ce rachat, il ne sera pas le futur propriétaire de l'Olympique de Marseille, cette fonction étant occupée par les fameux investisseurs saoudiens épaulés par des hommes d'affaires indiens et donc le patron franco-libanais de la CGA CGM. Après l'annonce du rachat de BFM-RMC, le spécialiste du dossier de la supposée vente de l'OM n'a pas changé sa version d'un iota, mais il pense tout de même que cette acquisition dans les médias pourrait se concrétiser par une exclusivité lorsqu'il s'agira d'annoncer la cession de l'Olympique de Marseille dans les mois à venir, dont TV n'a strictement aucun doute depuis plus de trois ans. « On verra bien qui a l’exclusivité de l’annonce officielle du rachat de l’OM, si c’est une des entités du groupe de Rodolphe Saadé », s'est interrogé avec un sourire en coin celui qui prépare actuellement un livre sur ce dossier de la vente de l'OM, dont il annonce qu'il sera publié une fois que le club de Frank McCourt sera cédé aux Saoudiens.