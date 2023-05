OM : Jonathan Clauss est nul, MacHardy l'assassine

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le RC Lens et l'OM s'affrontent ce samedi dans un match au sommet de la Ligue 1. Pour Jonathan Clauss, ce sera son premier retour à Bollaert depuis son transfert à Marseille et cela arrive dans un moment compliqué pour le joueur phocéen.

Tandis que le PSG fait le spectacle en dehors des terrains de Ligue 1, notre championnat va vivre ce samedi un vrai grand match de football. Dans un stade archi-comble, Lens va en effet recevoir l’OM avec la possibilité pour les Sang et Or de passer devant leur adversaire du soir en cas de victoire. Pour un des joueurs d’Igor Tudor, cette affiche à Bollaert aura un parfum très particulier, il s’agit bien évidemment de Jonathan Clauss.

💥 @Jonatan_M13 : "Jonathan Clauss est extrêmement défaillant en terme de mental et en terme de psychologie. C'est un joueur faible, faible dans la tête et qui n'a rien à faire à l'OM." #RMClive pic.twitter.com/NzdKA1XuJM — After Foot RMC (@AfterRMC) May 5, 2023

Transféré l’été dernier du RC Lens à l’Olympique de Marseille, le défenseur de 30 ans revient sur ses terres, mais pas dans les meilleures conditions. Marqué par son absence au Mondial, lui qui venait de découvrir l’équipe de France, Clauss vit une deuxième partie de saison compliquée. Et pour Jonatan MacHardy, il est clair que le latéral n’a pas le mental qu’il faut quand on joue à l’OM. Sur RMC, le consultant a frappé très fort.

Clauss n'est pas fait pour l'OM

Supporter assumé de l’Olympique de Marseille, Jonatan MacHardy estime que non seulement Jonathan Clauss n’a pas le niveau du club phocéen, mais qu’en plus, il doit partir très vite. « J’ai une très grosse inquiétude sur Jonathan Clauss, ça fait un moment qu’on ne l’a pas vu performant. Il est extrêmement défaillant en termes de mentale et en termes de psychologie. Pour moi, c’est un joueur qui est faible dans sa tête et qui n’a rien à faire à l’Olympique de Marseille. Il l’a montré depuis janvier. De revenir ce samedi contre son ancien club, dans un contexte où il risque d’être un petit peu sifflé, je m’inquiète beaucoup. Alors, on va me dire que lors du dernier match, il a fait une passe décisive, mais ça fait quand même trois mois qu’il est mauvais défensivement, brouillon offensivement et qu’il nous (sic) coûte des points. Il n’est pas bon du tout », a lancé, dans l’After, le consultant de RMC.