OM : Le mercato va encore s’accélérer

Quasiment 10 arrivées, mais peu de ventes. Cela va changer dans les prochains jours à l'OM.

Pablo Longoria ne va pas prendre de vacances cet été. Hyper-actif dès son intronisation comme président de l’OM, le dirigeant espagnol ne chôme pas et vient de faire signer huit joueurs, avec un peu de tout, des jeunes prometteurs, une grosse recrue du Brésil et des prêts pour compléter l’effectif avec de l’expérience ou selon les besoins. Finie l’époque où Marseille devait attendre la fin du mois d’août et quelques ventes hypothétiques pour pouvoir enfin se renforcer. Car maintenant que quasiment 10 joueurs ont signé, en attendant Pol Lirola, Pablo Longoria va aussi pouvoir se concentrer sur les départs. Le mercato se décante, et cela devrait donc s’accélérer dans les prochains jours à l’OM. En effet, le journaliste turc Ekrem Konur, lui aussi très actif pendant ce marché des transferts, qui travaille pour des médias turcs, espagnols et italiens, annonce que les dirigeants marseillais vont pouvoir avancer sur des ventes.

Des offres sont notamment attendues pour trois joueurs qui ont le feu vert pour un transfert : Boubacar Kamara, Duje Caletar et Nemanja Radonjic. De quoi faire rentrer de l’argent dans les caisses, même si les montants évoqués pour les deux premiers ne sont pas forcément au niveau attendu jusqu’à présent. Cela peut encore changer, surtout maintenant que l’OM a déjà recruté dans ce secteur de jeu. Si conserver le Croate ne serait pas un drame pour le club provençal, la situation de Kamara est plus préoccupante. Le milieu de terrain refuse de prolonger, et doit donc être vendu. Très en jambes en ce début de saison, il est suivi par le Milan AC ou encore Monaco, mais aimerait rejoindre la Premier League. Il faudra pour cela une offre à 20 ME, histoire aussi de financier de potentiels nouveaux recrutements, comme Jérémie Boga ou Thiago Almada.