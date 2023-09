OM ‍: Jacques-Henri Eyraud quitte Marseille avec les larmes

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Guère apprécié par une bonne partie des supporters de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud a fait ses valises du groupe McCourt en laissant un commentaire à sa façon sur l’OM et les Marseillais.

Entre Jacques-Henri Eyraud et l’OM, l’histoire est officiellement terminée. Éjecté du siège de président en 2021 après une énorme crise avec les supporters, qui n’avaient pas hésité à envahir la Commanderie pour provoquer la chute de JHE, Eyraud avait encore un rôle actif auprès de Frank McCourt. Dans l’ombre de Pablo Longoria, le nouveau président, le dirigeant français de 55 ans siégeait au conseil d’administration du club phocéen avec un certain pouvoir. Mais ce ne sera plus le cas, puisqu’Eyraud a quitté l’OM pour de bon. C’est en tout cas ce qu’il a expliqué dans un long post sur LinkedIn ce jeudi.

« L’OM est vraiment plus qu’un club de foot »

« Il est temps pour moi de tourner une page. Et quelle page ! Ces 7 années ont été exceptionnelles en intensité, en découvertes, en apprentissage, en rencontres. Un mot aussi pour remercier les joueurs. Je pourrai en citer beaucoup. D’abord la légende Steve Mandanda pour sa sagesse et tout ce qu’il représente de fort pour ce club. Dimitri Payet, ce maestro, qui nous a fait toucher du doigt ce qui est l’essence du sport : donner du plaisir et produire des émotions sans équivalent. Enfin, Luiz Gustavo, un homme exemplaire qui ne triche pas et qui m’a marqué par sa force et surtout son degré illimité d’exigence dont l’OM a tant besoin. L’OM est vraiment plus qu’un club de foot, c’est un phare dans la cité, sa première source de fierté. Nos voix de dirigeants, joueurs, salariés portent loin. Me rendre partout dans Marseille, pas seulement pour lancer ce beau projet de club de football à la Castellane, aller au contact des Marseillais, des acteurs du foot des quartiers, m’ont permis de vivre des moments extrêmement forts. En fait, j’ai ressenti autant d’émotions au Vélodrome que dans certaines rencontres que j’ai pu faire dans la ville », a lancé Eyraud.

Avec ce départ, c’est donc une page qui se tourne à Marseille, car malgré toutes les critiques émises autour de ses déclarations et de ses décisions, JHE a quand même grandement contribué à la construction du nouvel OM moderne. Conseiller de McCourt dans le rachat auprès de Margarita Louis-Dreyfus en 2016, Eyraud a oeuvré dans de nombreux dossiers pour remettre Marseille tout en haut de l’affiche.