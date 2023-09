OM ‍: Iliman Ndiaye va tout casser à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Au terme d’un interminable feuilleton estival, l’OM a finalement raflé la mise dans le dossier Iliman Ndiaye en obtenant la signature de l’international sénégalais de 23 ans pour 17 millions d’euros en provenance de Sheffield.

Considéré comme l’un des plus grands talents du football africain, Iliman Ndiaye a rejoint l’Olympique de Marseille cet été au terme d’un feuilleton interminable, long de près de deux mois. Rapidement, les supporters olympiens ont pu voir l’étalage de toute la technique de l’international sénégalais. Mais pour l’heure, Iliman Ndiaye n’a pas encore marqué et a même été envoyé sur le banc par Marcelino pour le déplacement à Nantes juste avant la trêve internationale. Il faut encore un peu de temps à Iliman Ndiaye pour digérer son transfert et la pression qu’il se met sur les épaules alors qu’il est un supporter assumé de l’Olympique de Marseille depuis sa plus tendre enfance.

S’il y en a un qui connait bien les capacités de la nouvelle recrue marseillaise, c’est Aliou Cissé. Le sélectionneur sénégalais, qui en fait un titulaire indiscutable depuis plusieurs mois, a estimé en conférence de presse que Ndiaye avait toutes les qualités pour réussir à Marseille. « Je n’ai pas d’inquiétude pour Iliman Ndiaye. Tout le monde connaît la mentalité marseillaise et le Vélodrome. Jouer à l’OM, ce n’est pas seulement avoir des qualités footballistiques. C’est au-delà de ce critère. Il faut aussi un minimum de temps d’adaptation à donner à ces joueurs. Je ne m’inquiète pas pour Iliman. Il a les qualités pour évoluer à Marseille. Il évoluait pendant des années en Angleterre où ce n’est pas la même philosophie » a analysé Aliou Cissé.

Iliman Ndiaye a tout pour réussir à l'OM

Le sélectionneur du Sénégal n'a pas oublié de glisser un mot à l’attention des deux autres Sénégalais de l’OM, à savoir Ismaïla Sarr et Pape Gueye. « Que ce soit Iliman, Ismaila Sarr ou Pape Gueye, qui est suspendu et qui, j’espère, retrouvera sa place à Marseille et en sélection, pour évoluer à Marseille, ça se joue dans l’état d’esprit. S’il s’agit de qualités intrinsèques, je suis certain que nos garçons à Marseille auront leur mot à dire ». Pour ce qui est d’Ismaïla Sarr, l’adaptation est plus rapide puisque l’ancien Rennais compte déjà 2 buts et 1 passe décisive en Ligue 1. Des statistiques qu’aimeraient bien avoir Iliman Ndiaye au plus vite.