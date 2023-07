OM ‍: Iliman Ndiaye arrive à minuit, ça va être le feu à Marseille ‍!

Dans : OM.

Par Alexis Rose

En quête d’un buteur pour compenser le départ d’Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille va recruter Iliman Ndiaye. L’attaquant sénégalais peut d’ailleurs se préparer à recevoir un accueil de rockstar lors de son arrivée à Marignane dans la nuit de dimanche à lundi.

Le club phocéen tient son nouvel attaquant, il s’agit d’Illiman Ndiaye. En négociations avec Marseille depuis plusieurs semaines, le joueur de 23 ans va bel et bien rejoindre l’OM. En effet, ce dimanche, Sheffield a accepté une offre de 17 millions d’euros, hors bonus, pour lâcher son international sénégalais à Marseille. Le club promu en Premier League a dans la foulée autorisé le joueur à voyager vers Marseille dès ce dimanche. Selon les informations de Mohamed Bouhafsi, Ndiaye arrivera aux alentours de minuit à l’aéroport de Marignane. « Mon ami titi @Mode55489648 ce message est pour toi ainsi que pour @JeSuisShetko et pour tous les supporters de l’OM : Iliman Ndiaye arrive ce soir à 00h30 à Marignane », a lancé le journaliste sportif sur son compte Twitter.

Mon ami titi @Mode55489648 ce message est pour toi ainsi que pour @JeSuisShetko et pour tous les supporters de l’#OM : Iliman #Ndiaye arrive ce soir à 00h30 à Marignane 😘 — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) July 30, 2023

Un appel auquel de nombreux supporters vont répondre, y compris le célèbre Titi, qui a promis d’être « présent » pour accueillir la nouvelle recrue de l’OM comme il le fait pour chaque nouveau joueur phocéen. Grâce à cette information, de nombreux supporters marseillais se donnent rendez-vous à l’aéroport de Marseille pour accueillir Ndiaye comme il se doit. La saison passée, l’arrivée d’Alexis Sanchez, ancien attaquant du Barça, avait déjà suscité des scènes de joies. La même chose devrait donc avoir lieu cette nuit.

Iliman Ndiaye, un vrai fan de l’OM

🎥 Le storytelling Iliman Ndiaye à l'OM est tellement magique.



Impossible de ne pas s'appuyer sur cette vidéo pour sa présentation ! pic.twitter.com/UbNYh3XImo — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) July 30, 2023

Il faut dire que la venue du Sénégalais, auteur de 14 buts et 11 passes décisives en Championship la saison passée, est attendue par de nombreux Marseillais depuis quelques semaines. Et encore plus depuis qu’une vidéo, ressortie sur les réseaux sociaux ce dimanche, montre que Ndiaye est un vrai fan de l’OM depuis tout petit. Après un stage au centre de formation, l’attaquant avait déclaré : « Marseille, c’est une bonne ville. J’aime bien l’esprit marseillais, c’est la convivialité, c’est l’accueil, c’est la chaleur, c’est le soleil, c’est ça le football ! ».

Une pensée qui prendra encore plus de sens quand il sera au milieu des supporters et des fumigènes cette nuit. Suite à cet accueil qui s’annonce bouillant, Ndiaye passera sa visite médicale lundi avant de parapher un contrat de cinq ans à Marseille, où il rejoindra l’effectif de Marcelino avec l’ambition de ramener l’OM vers les sommets aux côtés d’Aubameyang, son futur compère d’attaque.