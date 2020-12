OM : McCourt exige la vente de joueurs et vite !

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille n'a pas réellement dégraissé son effectif lors du mercato d'été, mais Frank McCourt ne laissera pas passer janvier sans obtenir du cash.

Frank McCourt l’a compris lorsqu'a été évoqué le départ d’André Villas-Boas de l’OM après la fin de saison, pour conserver le technicien portugais il ne devait pas dynamiter l’effectif phocéen. Même s’il a accepté de ne pas trop tailler dans l’équipe mise à la disposition d’AVB, le milliardaire américain sait cependant que l’Olympique de Marseille doit encore et toujours faire des économies, la crise du covid n’ayant pas amélioré la situation, notamment en l’absence des recettes au Vélodrome lors cette saison marquée par le retour de l’OM en Ligue des champions. De même, Marseille ne pourra pas non plus compter sur des bonus colossaux avec son parcours raté en C1. Autrement dit, Frank McCourt ne peut plus réellement attendre.

Et c’est pour cela que le dirigeant bostonien a prévenu Jacques-Henri Eyraud que le mercato de janvier 2021 sera marqué par des ventes et pas par des renforts. Le président de l’Olympique de Marseille et Pablo Longoria n’auront pas le choix prévient ce mardi L’Equipe, il faudra céder des joueurs. André Villas-Boas a, lui, clairement reçu cet ordre venu des Etats-Unis et c’est pour cela qu’en conférence de presse le coach portugais de l’OM a reconnu que Boubacar Kamara pourrait partir dès ce mercato d’hiver. Lié jusqu’en 2020 avec Marseille, Kamara est un cadre du club phocéen et il a une grosse cote en Europe, et notamment en Premier League, pays le plus généreux financièrement ces dernières années. On ne sait toutefois pas si la seule vente de Boubacar Kamara suffira à Frank McCourt.