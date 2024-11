OM ‍: « ‍Il faut être aveugle ‍», Riolo lâche du lourd sur Greenwood

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mason Greenwood a livré un récital à Nantes dimanche. Une prestation qui provoque autant d’emballement que de frustration chez les observateurs, qui attendent plus de régularité de la part de l’attaquant de l’OM.

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille avec sept buts depuis le début de la saison, Mason Greenwood est indiscutablement le facteur X de l’équipe de Roberto De Zerbi. Brillant à Nantes dimanche, où il a inscrit le but de la victoire en deuxième mi-temps, l’attaquant anglais souffre néanmoins d’une certaine forme d’irrégularité depuis le début de la saison. Les deux derniers matchs de l’attaquant anglais illustrent cela avec une prestation fantomatique face au PSG, où De Zerbi l’a sorti dès la mi-temps, puis ce match de classe à Nantes. Un paradoxe que Daniel Riolo a mis en avant sur RMC.

OM : Mason Greenwood répond sèchement à De Zerbi https://t.co/X3pORKUYUx — Foot01.com (@Foot01_com) November 4, 2024

Le journaliste a chanté les louanges de Greenwood qu’il considère comme un joueur « aux gestes de classe internationale » mais parallèlement, il exige beaucoup plus du n°10 marseillais, qu’il attend maintenant comme un joueur régulier capable de franchir le cap dans de plus grosses affiches. « Greenwood, ce qu’il fait dimanche à Nantes… Le mec quand il touche le ballon, ce gars-là, je l’ai dit au début de la saison et on m’a dit que j’avais exagéré et que j’abusais, mais il faut être aveugle pour ne pas voir que lorsqu’il touche le ballon, il a une classe internationale » estime d'abord le journaliste avant de poursuivre.

« Parfois c’est de la paresse », Riolo attend plus de Greenwood

« Il a un truc qui est largement au-dessus de la moyenne sur les contrôles, les frappes, la façon qu’il a de se décaler, tout ça. Mais le mec il n’en fait pas assez sur le terrain, il ne peut pas en faire si peu sur le terrain. Son match contre le PSG est inadmissible, parfois c’est de la paresse. Alors que ce mec a un niveau que l’on ne voit pas en Ligue 1 à part au PSG » a commenté Daniel Riolo sur RMC. A Marseille, on est bien conscient qu’il serait difficile d’être deuxième de Ligue 1 sans Greenwood, mais cela ne doit pas faire disparaître toute forme d’exigence à l’encontre d’un élément de haut niveau qui peut donner encore plus. Le journaliste de l’After Foot en est lui convaincu.