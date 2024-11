OM ‍: Mason Greenwood répond sèchement à De Zerbi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Publiquement critiqué par Roberto De Zerbi après la claque reçue face au PSG le week-end dernier, Mason Greenwood a répondu de la manière attendue par son entraîneur, avec une prestation magistrale à Nantes (1-2).

Très attendu le week-end dernier, Mason Greenwood est totalement passé à côté de son premier Classique face au Paris Saint-Germain. Roberto De Zerbi n’a d’ailleurs pas ménagé sa star anglaise avec un remplacement dès la mi-temps et de vives critiques face aux médias après la rencontre. Le technicien italien ne s’en était pas caché, il attend beaucoup plus de Mason Greenwood et son statut de meilleur buteur de l’OM ne lui octroyait pas le droit de passer à côté d’un tel match, techniquement mais aussi dans l’attitude. L’international anglais (1 sélection) était donc attendu au tournant dimanche soir à La Beaujoire, et l’ancien attaquant de Manchester United a répondu de la meilleure façon.

Meilleur joueur de l’OM en Loire-Atlantique, il s’est avéré décisif en marquant le but de la victoire pour son équipe en deuxième mi-temps, ce que La Provence a souligné. « Mason Greenwood a répondu à une partie de ses détracteurs et à son entraîneur. Fantomatique contre le PSG et sorti par Roberto De Zerbi à la mi-temps, l’Anglais a montré un tout autre visage à Nantes » apprécie le quotidien régional, qui a accordé la meilleure note du match à Mason Greenwood avec un joli 7,5/10. Puis le quotidien régional de conclure au sujet du meilleur buteur de Marseille cette saison.

Greenwood a répondu à De Zerbi

« Danger n°1 de l’escouade de De Zerbi, Greenwood a pris sa marche en avant. Il devra toutefois encore se faire pardonner devant le public marseillais et il pourra s’en donner à coeur joie face à Auxerre, tombeur improbable de Rennes, dès vendredi au Vélodrome » conclut La Provence, se réjouissant de la réponse magnifique de Mason Greenwood à ses détracteurs mais qui en attend encore plus de la part d’un joueur capable de faire de grosses différences individuelles mais aussi de disparaître dans certaines rencontres. A l’Anglais de trouver une forme de régularité dans les semaines à venir pour définitivement s’imposer comme le facteur X de cet OM qui se réveille ce lundi en tant que nouveau dauphin du PSG après sa victoire à Nantes, conjuguée à la défaite de Monaco contre Angers.