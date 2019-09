OM : Il est cash, Rongier va se faire « démonter » à Marseille

Dans : OM, Ligue 1, FC Nantes, Mercato.

Déterminé à rejoindre l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier ne figurait pas dans le groupe nantais pour la réception de Montpellier, samedi (1-0).

Le capitaine des Canaris pourrait voir son rêve se concrétiser puisque les positions de Nantes et de Marseille se sont rapprochées ces dernières heures. Le transfert a donc toutes les chances d’être finalisé d’ici lundi soir. Une bonne nouvelle pour le joueur et pour Andoni Zubizarreta, qui courtise Valentin Rongier depuis plusieurs mois. Néanmoins, Jérôme Rothen a un énorme doute sur la réussite du Français dans la cité phocéenne. Car pour le consultant de RMC, Rongier devra élever considérablement son niveau pour réussir en Provence.

« Quand tu arrives à Marseille, c'est difficile. Il y a beaucoup de pression, surtout au Stade Vélodrome. Ce sera difficile pour lui. S'il fait les mêmes matchs qu'à Nantes, il va se faire démonter. Sanson n'est pas plus mauvais que Rongier. On s'attendra à des passes décisives. Quand je regarde ses stats... Je me dis, mais comment il peut venir à Marseille alors qu'il n'a pas des grosses stats ? Il a des qualités, mais ce n'est pas le genre de joueurs qui inventent des passes » a indiqué Jérôme Rothen au sujet de Valentin Rongier, l’homme aux 5 passes décisives la saison dernière en Ligue 1.