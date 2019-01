OM : Il a osé dire non à Nasri, sa cote va chuter à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Suspendu pour dopage jusqu’au 1er janvier 2019, Samir Nasri a récemment effectué son retour à la compétition sous les couleurs de West Ham.

Mais à en croire les informations obtenues par la Chaîne L’Equipe, l’international français (41 sélections, 5 buts) aurait pu revenir en France afin d’y relancer sa carrière. Effectivement, le minot de l’OM s’est proposé à son club formateur. Et si on ne connaît pas la position de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta à ce sujet, il semblerait que Rudi Garcia ait été catégorique au sujet d’une éventuelle arrivée de Samir Nasri.

En effet, l’entraîneur marseillais aurait purement et simplement décliné la proposition de l’ancien meneur de jeu de Manchester City, considérant que ce dernier avait le même profil que Dimitri Payet (poste, âge, etc). Il sera maintenant intéressant de voir la demi-saison de Samir Nasri à West Ham, où il est sous contrat jusqu’en juin prochain, afin de constater si l’Olympique de Marseille a fait le bon choix. Si non, les spectateurs de l’Orange Vélodrome l’auront évidemment mauvaise, eux qui ont bien-sûr une affection particulière pour celui qui a brillé à Marseille de 2004 à 2008.